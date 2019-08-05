На Украине увеличат допустимую дозу свинца в детском питании

05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министерство здравоохранения Украины пересмотрело лимиты на содержание вредных веществ в продуктах питания, передает ткорреспондент ПолитНавигатора.

Проект приказа с новыми нормами чиновники обнародовали на официальном сайте ведомства 31 июля, сообщает сайт министерства.

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Документ регулирует предельно допустимое содержание в продуктах питания таких веществ, как нитраты, ртуть, свинец, кадмий. Речь идет как об импортных продуктах, так и о тех, которые производятся в Украине.

Так, согласно документу, в группе “нитраты” с 3 до 3,5 тыс. мг на кг выросла допустимая концентрация NO3 в свежем шпинате, и с 3 до 5 тыс. мг на кг – в салате-латук.

Доза допустимого свинца в детском питании также выросла. К примеру, в сухих молочных смесях с 0,02 до 0,05 мг на кг.

С 0,4 до 1 мг на кг увеличится максимально допустимое содержание ртути в рыбе отдельных видов.

В ведомстве напомнили, что предыдущая редакция регламента была утверждена Минздравом в мае 2013 года.