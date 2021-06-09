На Украине увеличивается число сторонников «агрессии России» – опрос

09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Программа промывки мозгов украинского населения за последние полтора года принесла «положительные» плоды, по сравнению со спадом в конце каденции экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные, оглашенные на пресс-конференции в Киеве аналитиком фонда «Демократические инициативы» Марией Золкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Она рассказала, что 53 процента граждан Украины считают, что война в Донбассе – это «российская агрессия», при этом тех, кто считает это внутренним конфликтом, стало меньше. По ее словам, идея о «российской агрессии» в украинском обществе только укрепляется.

«За последние полтора года приверженцев увеличилось приблизительно на 8-9 процентов. И эта версия в гражданском обществе стала более крепкой и распространённой не только в западном и центральном макрорегионе, которые традиционно более жёсткие в своих оценках происходящего на Донбассе, но и на Востоке, включительно с подконтрольным Донбассом, и на Юге Украины», – сказала Золкина.

Она добавила, что такой же рост в пользу «агрессии» наблюдается и по результатам прямолинейного вопроса «Идёт ли между Украиной и Россией война», в том числе, за счёт сокращения противников данного мнения.