09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Социология, Украина
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На Украине увеличивается число сторонников «агрессии России» – опрос

Новости УкраиныПрограмма промывки мозгов украинского населения за последние полтора года принесла «положительные» плоды, по сравнению...

Программа промывки мозгов украинского населения за последние полтора года принесла «положительные» плоды, по сравнению со спадом в конце каденции экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные, оглашенные на пресс-конференции в Киеве аналитиком фонда «Демократические инициативы» Марией Золкиной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она рассказала, что 53 процента граждан Украины считают, что война в Донбассе – это «российская агрессия», при этом тех, кто считает это внутренним конфликтом, стало меньше. По ее словам, идея о «российской агрессии» в украинском обществе только укрепляется.

«За последние полтора года приверженцев увеличилось приблизительно на 8-9 процентов. И эта версия в гражданском обществе стала более крепкой и распространённой не только в западном и центральном макрорегионе, которые традиционно более жёсткие в своих оценках происходящего на Донбассе, но и на Востоке, включительно с подконтрольным Донбассом, и на Юге Украины», – сказала Золкина.


Она добавила, что такой же рост в пользу «агрессии» наблюдается и по результатам прямолинейного вопроса «Идёт ли между Украиной и Россией война», в том числе, за счёт сокращения противников данного мнения.

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