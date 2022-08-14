На Украине уверяют, что Крым «подтапливается и кренится набок»

14.08.2022  02:01 (Мск), Киев
Вадим Москаленок.  
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Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

В Крыму началась паника из-за взрывов на аэродроме под Саками – российский «непотопляемый авианосец» дал течь и «кренится набок».

Об этом в эфире «Радио НВ» высказался украинский военный эксперт Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму началась паника из-за взрывов на аэродроме под Саками – российский «непотопляемый авианосец»...

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«Представьте себе: стоит мощнейшая военная база с красивыми самолетами, а сейчас ее нет. И все это сделали украинцы с их оружием. А рядом кипит эта оккупантская жизнь. Теперь российским военнослужащим необходимо эвакуировать свои семьи, потому что им нужно служить, а их семьи не могут на курорте там находиться. Этот курорт оказался действительно на непотопляемом авианосце, который начал понемногу подтапливаться и крениться на бок.

Это меняет психологическую обстановку в Крыму. Все эти коллаборанты, люди, которые предали Украину, должны понимать, что начался обратный отсчет, и надеюсь, что он будет достаточно коротким», – страшил Самусь.

Украинцы раздувают инцидент в Новофедоровке, однако база ВКС под Саками уже возобновила свою работу – оттуда вылетают самолеты и наносят удары по позициям бандеровцев, заявил крымский общественник Александр Талипов в эфире «Соловьев Live».

«Вчера были вылеты, на День ВВС России, и сегодня с утра – массовый был вылет наших самолетов, которые направились в сторону оккупированных Украиной территорий с целью нанесения соответствующих поражений военных целей», – сказал Талипов.

Он полагает, что Крыму следует опасаться новых провокаций – режим Владимира Зеленского заинтересован продемонстрировать «перемогу» к 24 августа.

Талипов опроверг информацию украинских СМИ о панике в Крыму.

«Массового отъезда туристов из Крыма нет. Бронирование как было на уровне – так и есть», – сказал он, предложив проверить реальную ситуацию по заполняемости пляжей через веб-камеры.

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