На Украине узаконили однополые партнёрства с немцами

02.12.2020, Киев, Вадим Москаленко

В апреле 2016 года Киев и Берлин подписали международный договор, который вводит в законодательное поле однополые отношения между украинцами и немцами, более того, даёт таким лицам преференции на получение вида на жительство на Украине и освобождение от налоговых процедур.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия TВ» заявил «ЛГБТ-активист», глава общественной организации «Гей-Форум Украина» Святослав Шеремет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в первый раз заявлю в эфире: Украина уже формально признала однополые партнёрства, по состоянию на сегодня в нашем законодательстве. Это случилось в апреле 2016 года, а именно мы как государство подписали международный договор между Украиной и Германией про торгово-промышленные отношения.

Суть этого договора заключается в том, что мы как государство признаём партнёрства, заключённые иностранными гражданами и их гражданскими партнёрами, даже если это граждане Украины и даём им определённые преференции, к примеру, права на проживание на Украине, освобождение от налоговых процедур и так далее. Это уже сегодня в нашем законодательном поле», – рассказал Шеремет.