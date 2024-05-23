На Украине ужаснулись от количества мошеннических колл-центров

Вадим Москаленко.  
23.05.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Криминал, Политика, Украина


На Украине открыто работают мошеннические колл-центры, занимающиеся воровством денег у доверчивых граждан. Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Артем Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Только представьте, за 6 месяцев деятельности временной следственной комиссии были выявлены сотни мошеннических колл-центров по всей стране, были проведены рейды в таких городах, как Одесса, Киев, Львов, Харьков, Днепр и других городах. Благодаря этому, сотни миллионов граждан Украины не пострадали от действий мошенников.

Эти ОПГ, мошеннические колл-центры мошенническим способом воруют деньги у миллионов граждан Украины, воруют деньги у наших военных и волонтёров. Прямо сейчас, сегодня в центре Киева в каждом бизнес-центре работают такие мошеннические колл-центры, в них работают сотни людей и обворовывают граждан Украины», – сказал Дмитрук.

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На Украине открыто работают мошеннические колл-центры, занимающиеся воровством денег у доверчивых граждан. Об том...


Он добавил:


«Я приведу конкретные примеры. Прямо сейчас бизнес-центр «Гулливер», 9-й этаж – более 100 человек, бизнес-центр «Сапфир», 9-й этаж – 150 мошенников работает. Мошеннические колл-центры находятся возле райотделов полиции, и полиция не работает».

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, предполагающий наказание от 5 до 12 лет лишения свободы за создание и управление такими колл-центрами. Однако, сами же парламентарии признали, что ещё один закон о запрете мошенничества не сработает – скорее, сделает только хуже, внеся бардак и неразбериху в законодательство.

«На третьем году полномасштабной войны мы не занимаемся законопроектами, в частности безопасности и защиты Украины от эфесбешно-религиозных организаций, мы не занимаемся вопросами демобилизации, которые у военных стоят очень остро. Зато мы рассматриваем законопроект, который на самом деле не даёт абсолютно никакого ответа, как решить заявленный вопрос и предотвратить мошенничество.

Потому что, во-первых, прежде всего уже есть в законодательстве соответствующие статьи, которые позволяют соответствующим образом квалифицировать преступления. Второе. Выписан законопроект очень плохо и даже определение такого типа мошенничества, оно внесёт лишь хаос в правовое определение преступлений», – сказал депутат Владимир Арьев.

Создание такой мошеннической организации будет наказываться от 5 до 12 лет.

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