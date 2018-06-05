05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине уже десятая смерть от кори с начала года – погиб младенец

В Одессе от тяжелой пневмонии после перенесенной кори умер 10-месячный ребенок, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесского горсовета.

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Местный волонтер Катерина Ножевникова накануне сообщила, что мальчик умер в Одесской городской инфекционной клинической больнице, куда был доставлен из Николаевского района Одесской области.

“Десятимесячный Владик сегодня умер. Врачи сделали все возможное. Тяжёлая пневмония, осложнённая корью. Прививку он не успел получить – первая от кори в год. Мама до сих пор выбирается из болезни. Старшие дети тоже переболели и выздоровели. Владик не вытянул (родился ослабленным на раннем сроке)”, – написала она в фейсбуке.

С 1 января по 29 мая 2018 года на Украине корью заболели 18144 человека, большинство из них – дети. От осложнений кори умерли девять человек: шесть детей и трое взрослых. Одесская область – один из эпицентров вспышки кори наряду со Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областями, а также городом Киевом.