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15.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Политика, Украина
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На Украине уже испытывают ракеты средней дальности

Украинскими оборонными предприятиями проводятся испытания ракет дальностью от 500 километров с дальнейшей перспективой продления дистанции до полутора тысяч.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Считаете ли вы, что на Украине должны появиться ракеты средней дальности на тысячу – две километров?» – спросил ведущий Матвей Ганапольский.

«Средняя дальность – это от 500 километров, и у нас такие ракеты уже есть, они испытываются украинскими оборонными предприятиями. На больше деталей предоставить не могу, но технология, которая позволяет запускать ракеты на 500 километров, по своему функционалу и сути достаточно сопоставима с технологией, которая позволяет дистанцию этой ракеты продолжить до тысячи – полторы километров», – заявил Винник.

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