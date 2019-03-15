На Украине уже испытывают ракеты средней дальности

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинскими оборонными предприятиями проводятся испытания ракет дальностью от 500 километров с дальнейшей перспективой продления дистанции до полутора тысяч.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Считаете ли вы, что на Украине должны появиться ракеты средней дальности на тысячу – две километров?» – спросил ведущий Матвей Ганапольский.

«Средняя дальность – это от 500 километров, и у нас такие ракеты уже есть, они испытываются украинскими оборонными предприятиями. На больше деталей предоставить не могу, но технология, которая позволяет запускать ракеты на 500 километров, по своему функционалу и сути достаточно сопоставима с технологией, которая позволяет дистанцию этой ракеты продолжить до тысячи – полторы километров», – заявил Винник.