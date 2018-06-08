08.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Пропаганда, Украина, Финансы

На Украине уже мечтают, как будут кредитовать МВФ


На украинском ТВ озвучили условия, при которых страна жила бы богато и даже могла давать кредиты МВФ.

Своими соображениями по этому поводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала 112 поделился известный киевский телеведущий Дмитрий Гордон.

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По его словам, для благоденствия Украине всего лишь нужно, чтобы власть перестала воровать деньги из бюджета.

«У нас настоящая шизофрения происходит сегодня в стране. Что такое шизофрения в простом изложении? Это когда бездействуют государственные институты, когда граждане не защищены, когда абсолютно нет правил игры и когда правая рука не знает, что делает левая. А люди смотрят на этот бардак и теряются в догадках, что у нас происходит вообще, по какому сценарию, по каким правилам развиваются события у нас”, – сказал журналист.

“Если бы в бюджет шли все поступления, мы бы МВФ давали деньги в долг. У нас бы были идеальные дороги, у нас бы были идеальное здравоохранение и образование. Украина – редкостно богатая страна, находящаяся в прекрасном положении – и географическом, и климатическом. Это счастье, вообще, жить в Украине», – заявил Гордон.

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