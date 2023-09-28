На Украине уже не скрывают: страна ложится под США, как бандеровцы под Гитлера

Присягая Гитлеру, украинские националисты исходили из тех же аргументов, которыми руководствуется современная Украина, добровольно становясь в зависимость от США.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У нас, на самом деле, сегодня идёт война за новую зависимость. Как-то так оно получилось, что чуть больше, чем 30 лет назад, выйдя из зависимости от Советского Союза, от России и так далее, мы попадаем в новую зависимость – зависимость от США и убеждаем себя в том, что «ну, они же более цивилизованные, они же более продвинутые, они же более технологичные, поэтому не грех быть в зависимости от таких людей».

Именно этим в своё время руководствовались и лидеры Организации украинских националистов, которые рассматривали независимость Украины в конце 30-х – начале 40-х годов как новую зависимость уже от Германии или от этой новой Европы, которую пропагандировал тогда Гитлер. Ну, в данной ситуации история ничему не учит», – сказал Бондаренко.