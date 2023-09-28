На Украине уже не скрывают: страна ложится под США, как бандеровцы под Гитлера

Вадим Москаленко.  
28.09.2023 14:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Политика, Украина


Присягая Гитлеру, украинские националисты исходили из тех же аргументов, которыми руководствуется современная Украина, добровольно становясь в зависимость от США.

Об этом на канале «Дикий live» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Присягая Гитлеру, украинские националисты исходили из тех же аргументов, которыми руководствуется современная Украина, добровольно...

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«У нас, на самом деле, сегодня идёт война за новую зависимость. Как-то так оно получилось, что чуть больше, чем 30 лет назад, выйдя из зависимости от Советского Союза, от России и так далее, мы попадаем в новую зависимость – зависимость от США и убеждаем себя в том, что «ну, они же более цивилизованные, они же более продвинутые, они же более технологичные, поэтому не грех быть в зависимости от таких людей».

Именно этим в своё время руководствовались и лидеры Организации украинских националистов, которые рассматривали независимость Украины в конце 30-х – начале 40-х годов как новую зависимость уже от Германии или от этой новой Европы, которую пропагандировал тогда Гитлер. Ну, в данной ситуации история ничему не учит», – сказал Бондаренко.

Ведущий канала Виталий Дикий, поинтересовался, можно ли нынешнюю ситуацию сравнивать с той.

«А дело в том, что любая параллель является условной. Но я просто к чему: к сожалению, наши элиты не рассматривают Украину как самодостаточную ценность. У нас и перед войной дискуссии между политиками на протяжении тех же 30 лет велись за то, к кому лучше пристроить Украину, кому лучше сдать её в аренду – востоку или западу», – ответил политолог.

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