На Украине уже не верят, что ракеты ПВО не поражают жилые дома

Игорь Шкапа.  
16.06.2023 14:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 228
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская власть опасается, что граждане страны начнут подозревать, что ракеты ВСУ попадают по их жилым домам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

Украинская власть опасается, что граждане страны начнут подозревать, что ракеты ВСУ попадают по их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы не знаем, что происходит реально, сколько «Калибров» сбили – четыре или два. Мы не знаем, чья ракета попала в жилой дом: это «Калибр» или ракета ПВО, которая пыталась сбить «Калибр». На самом деле понятна логика пропагандистов: надо побольше показать, если есть злодеяния, какая-то трагедия, то обязательно, что бы она была приписана противоборствующей стороне.

Украине в этом плане проще, потому что не она начинала войну. Понятно, что Украина может любую жертву объявить жертвой войны, а война развязана Россией», – сказал эксперт.

С другой стороны, добавляет он, если позволить публиковать фото, видео и так далее, «то это будет интересно не столько противоположной стороне.

«А заставит задуматься рядового обывателя: а кто же является виновным, с чьей стороны выпущена ракета. Чтобы избежать этих досужих размышлений, чтобы люди задавались ненужными вопросами, просто запрещают публиковать видео», – резюмировал Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть