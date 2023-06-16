На Украине уже не верят, что ракеты ПВО не поражают жилые дома

Украинская власть опасается, что граждане страны начнут подозревать, что ракеты ВСУ попадают по их жилым домам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

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«Мы не знаем, что происходит реально, сколько «Калибров» сбили – четыре или два. Мы не знаем, чья ракета попала в жилой дом: это «Калибр» или ракета ПВО, которая пыталась сбить «Калибр». На самом деле понятна логика пропагандистов: надо побольше показать, если есть злодеяния, какая-то трагедия, то обязательно, что бы она была приписана противоборствующей стороне.

Украине в этом плане проще, потому что не она начинала войну. Понятно, что Украина может любую жертву объявить жертвой войны, а война развязана Россией», – сказал эксперт.