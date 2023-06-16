На Украине уже не верят, что ракеты ПВО не поражают жилые дома
Украинская власть опасается, что граждане страны начнут подозревать, что ракеты ВСУ попадают по их жилым домам.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Кость Бондаренко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Мы не знаем, что происходит реально, сколько «Калибров» сбили – четыре или два. Мы не знаем, чья ракета попала в жилой дом: это «Калибр» или ракета ПВО, которая пыталась сбить «Калибр». На самом деле понятна логика пропагандистов: надо побольше показать, если есть злодеяния, какая-то трагедия, то обязательно, что бы она была приписана противоборствующей стороне.
Украине в этом плане проще, потому что не она начинала войну. Понятно, что Украина может любую жертву объявить жертвой войны, а война развязана Россией», – сказал эксперт.
С другой стороны, добавляет он, если позволить публиковать фото, видео и так далее, «то это будет интересно не столько противоположной стороне.
«А заставит задуматься рядового обывателя: а кто же является виновным, с чьей стороны выпущена ракета. Чтобы избежать этих досужих размышлений, чтобы люди задавались ненужными вопросами, просто запрещают публиковать видео», – резюмировал Бондаренко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.