На Украине уже около 700 человек осуждены за симпатии к России в соцсетях

19.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Карательная система по борьбе с инакомыслием на Украине одинаково перемалывает и неугодных журналистов, и попавших в плен ополченцев, и авторов неосторожного поста в «Facebook».

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказала представитель общественной организации «Антифашистская правозащитная лига» Светлана Новицкая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет критерия, кто такой политзаключенный. То есть – любой. Некоторые причисляют людей, связанных с конфликтом: ополченцев, которых взяли в плен, людей, которые были на Донбассе и платили налоги (в ЛДНР – ред.) Потом там жизнь стала тяжелая, они переехали сюда, и их арестовывают за «финансирование террористической организации ДНР» – только потому, что они платили там налоги, когда находились. Если не платили бы там налоги, то посадили бы.

Нет самого критерия. Но я могу сказать, по 110 статье «фейсбучных» страдальцев, их около семисот приговоров, реальных приговоров, где люди просто сражались там, и некоторые были отменены, но их меньше десяти. Остальные, более шестисот дел, – это по соглашению (признание вины в «сепаратизме» в обмен на условный срок, – ред.). Я считаю их политзаключенными. Людей осудили за слово и принудили путем незаконного содержания под стражей признать без вины вину. Есть еще блогеры, но их не больше десятка, журналистов-блогеров», – рассказала Новицкая.