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Большинство украинцев уже не хотят продолжать войну против России, которая слишком дорого обходится для простых людей.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, переводил которого эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально Украина не хотела вообще-то воевать изначально. Потому что, когда институт социологии в Киеве в 2021 году провел опрос населения, сколько процентов населения было готово воевать с оружием в руках против русских? Только 16 процентов получилось. 60 или 50 процентов хотели сопротивляться мирными средствами. То есть изначально очень маленький процент населения был готов воевать», – сказал Жак Бо.

«И потом, из армии дезертировало свыше 100 тысяч человек. Это не та армия, и это не то население, которое уже сейчас хочет воевать, учитывая то, что уже сформировались определенные силы сопротивления, которые совершают, в том числе, диверсионные действия внутри, в тылу Украины. Причем это достаточно масштабно. Даже на Западной Украине у них есть движение сопротивления, которое направлено против ВСУ. То есть воевать мало кто хочет уже. В отличие от России, где подавляющее большинство населения поддерживает позицию президента. Мы все знаем отношение к Вооруженным силам», – добавил отставной полковник.