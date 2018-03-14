14.03.2018, Киев, Елена Острякова
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Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина

На Украине уже видят себя во главе борьбы “всего мира” с Россией


Украина должна заставить весь мир объединиться для борьбы с Россией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в эфире украинского телеканала «112» заявила нардеп от фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая, комментируя отравление в Британии двойного агента Сергея Скрипаля.

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«Я очень надеюсь, что это событие станет кульминационной точкой, которая позволит миру консолидировать свои усилия вокруг общего плана противодействия России. Украина – ключевой игрок в войне, которую ведет Путин против всего мира. Угроза со стороны России нарастает на всех фронтах: в Сирии, Великобритании, США. Наша задача состоит в том, чтобы поддержать мир в том, чтобы мы объединились», – сказала Войцицкая.

Депутат одобрила решение Британии бойкотировать Чемпионат мира по футболу. Она полагает, что в Лондоне также должны заморозить все счета россиян и запретить вещание телеканала «Раша Тудей».

«Россия тестирует, где граница компромисса, на который готов пойти демократический мир, насколько он готов согласиться с политикой гибридной войны, которая Россия ведет со всем миром. Демократические страны должны наконец показать России, что они не готовы спокойно проглатывать очередную пилюлю», – сказала Войцицкая.

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