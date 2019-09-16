На Украине ужесточат условия раздачи денег на сьемки фильмов

16.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что обратился в Совет при Госкино с предложением ужесточить условия предоставления государственной поддержки на кинопроизводство, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом министр заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Было проведено питчинг, конкурс, на котором одержали победу фильмы на сумму 1,7 млрд грн. При том, что текущее финансирование Госкино составляет 500 млн грн. Это – важная сумма по сравнению с 500 млн. Сегодня государство ограничивает возможность, по правилам, которые установлены, финансирование суммой в 500 млн грн в год. На наш взгляд, Госкино вышло за рамки своих полномочий и провело такой конкурс”, – сказал Бородянский.

Он добавил, что на этот конкурс было представлено только новые, дебютные, арт-фильмы – не было представлено анимации, сериалов, документального кино.

“Конечно, когда любое учреждение выходит за рамки финансирования, оно должно вернуться в рамки, в которых оно должно существовать. У нас был диалог с Советом при Госкино. Я обратился к Совету с просьбой проанализировать действия и принять решение, что с этим делать”, – сказал министр.

По его словам, в настоящее время Совет формирует варианты, как решить этот вопрос. Задача Совета – сделать так, чтобы это решение было прозрачным, понятным и чтобы в нем не было возможностей для манипуляций.

“Я считаю, есть не очень простой путь. Как вы знаете, у нас каждый фильм набирает какое-то количество экспертных баллов. Можно поднять минимально необходимое количество баллов. Фильмы, которые поднимутся, получают государственную поддержку, возможную для этого. Это – первый фактор. Второй, мы все равно будем вводить рано или поздно – это оценка, в первую очередь, в коммерческом кино, таких показателей как успешность продюсера и режиссера. Сейчас этот фактор учитывается, но он учитывается без фиксации. То есть эксперты, когда обсуждают решение о предоставлении или непредоставлении государственной поддержки, понимают, кто стоит за этими фильмами, но у них нет объективной, оцифрованной картины мира, чтобы принимать решения, которые можно было бы предоставить обществу и показать”, – отметил Бородянский.

При этом он добавил, что соответствующее решение принимает Совет при Госкино, а министр не может останавливать или отменять конкурс.

В проекте Государственного бюджета Украины на следующий год заложено 2 млрд грн на поддержку национального и общественного телевидения, а на кинематорграф – 1,3 млн грн. Ранее Госкино подвергалось критике за коррупцию при выделении финансирования на сьемки множества пропагандистских фильмов, которые затем проваливались в прокате, не окупая собственное производство.