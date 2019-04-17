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17.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Украина
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На Украине в День Победы будут тренировать белорусских боевиков-националистов

Пресс-служба белорусского националистического отряда «Пагоня» приглашает всех желающих принять участие в военно-спортивной игре «Звитяга», которая пройдет в лесах Волынской области Украины 9-12 мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Мероприятие, проходящее в местах печально известной «волынской резни», признанной в Польше геноцидом, по идее организаторов должно «воссоздать атмосферу “освободительного движения” на Украине во время Второй мировой войны». Боевиков УПА, массово убивавших в 1943 году поляков, организаторы называют «героями».

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Российский портал «Военно-политическое обозрение» напоминает о том, что депутаты Верховной рады Украины публично предлагали украинским спецслужбам готовить «сеть патриотических структур» в Беларуси на случай оккупации со стороны России

«Как украинская, так и белорусская националистическая пропаганда вполне способна объявить такой оккупацией любой серьезный шаг по укреплению интеграции в рамках Союзного государства. Вполне возможно, что такая сеть уже создается – работа спецслужб не терпит шумихи. Они неоднократно заявляли, что собираются перенести Майдан в Беларусь», – говорится в статье.

Российское «Военно-политическое обозрение» недоумевает, почему на активность «Пагони» не реагируют официальные власти Беларуси. Тем более, что члены отряда принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

Напомним, что многочисленные «военно-спортивные» лагеря создавались в Карпатах накануне Евромайдана. Воспитанные там боевики принимали потом активное участие в уличных столкновениях.

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