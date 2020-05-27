На Украине в детском издательстве вышла книга воспоминаний эсэсовца

27.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

В украинских издательствах, специализирующихся на детской и учебной литературе, свободно выпускают воспоминания нацистских преступников.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В издательстве «Мандривець», специализирующемся на детской и учебной литературе, вышли воспоминания нацистского военного преступника, служащего немецких СС, Евстахия Загачевского «Воспоминания фронтовика».

В СС ветеран служил с первых дней войны 1941 года, с 1943 года – в дивизии СС «Мёртвая голова», а с 1944 года – в дивизии СС «Галичина».

Первоначальную подготовку ветеран проходил в тренировочном центре СС в Дахау. Жил и умер в США в 1998 году», – написал Долинский.

«Пишу эти слова как пояснение на несправедливый упрек нам, в том числе и мне, в преступлении, которое мы не совершили, – в преступлении «национальной измены», «сотрудничества с нацизмом», – напечатано в предисловии к «Воспоминаниям фронтовика». – Пишу обо всём простыми словами так, как я это переживал и чувствовал».

«Я один среди тех тысяч молодых украинцев, которые участвовали в прошлой мировой войне в рядах немецкой армии и были раскинуты по всем отрезкам длиннющего восточного фронта. Я один среди тех тысяч украинцев, которые, хоть в чужих мундирах, но с верой в лучшее завтра своего народа, погибали безымянные в боях под Севастополем, Ржевом, Ленинградом, Сталинградом и, Бог знает, еще каких городов», – признаётся в предисловии эсэсовец.

Книга состоит из признаний, вроде слов Евстахия Загачевского, что, как только наступал вечер, «четы выезжали на т.н. «айнзац» с другими частями полка».

(Айнзацгруппы (нем. Einsatzgruppen) – военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Играли ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса»).