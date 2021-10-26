На Украине вандалы уничтожили памятник легендарному красному командиру

26.10.2021 15:01 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

На Украине продолжаются акты вандализма против советских памятников. Так, минувшей ночью произошли два инцидента на Полтавщине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает местно издание «Змист».

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«Неизвестные разрушили памятные знаки в Лохвице и Лубнах. В частности, в Лубнах снесли памятник Василию Чапаеву (ранее его переименовали в памятник Чапаевской дивизии). Информация о разрушении памятников поступила в полицию, сейчас ее проверяют», – пишет издание.

При этом полиция не уточнила, какой памятник снесли в Лохвице, но известно что там сохранился памятник комсомольцам.

«Памятник комсомольцам в Лохвице – это издевательство над памятью миллионов людей, пострадавших от коммунизма. Комсомольцы бок о бок с коммунистами совершали преступления против человечности — массовый террор, депортации и голодомор-геноцид. Комсомол служил образцом для Гитлерюгенда и выполнял аналогичные функции», – утверждает представитель Украинского института национальной памяти Полтавской области Олег Пустовгар.

При этом стоит заметить, что в законе о декоммунизации комсомол не фигурирует.

Так выглядел памятник комсомольцам до уничтожения вандалами.