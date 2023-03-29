На Украине винят евреев в отсутствии у ВСУ F-16

Вадим Москаленко.  
29.03.2023 12:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Украина


Нынешние поставки МиГ-29 для украинской армии – это практически ничто, еле затыкающее дыры после прошлогодних потерь в авиации.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешние поставки МиГ-29 для украинской армии – это практически ничто, еле затыкающее дыры после...

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«То, что нам передают МиГ-29 – это восстановление наших потерь. МиГ-29 не создадут никакого положительного эффекта. Те, которые нам передаются, они не модернизованные, они такие же самые, которые мы потеряли, их нам восстановят, но они не прикроют наше наступление, не прикроют нашу технику с воздуха. Нам надо что-то новее, уровня F-16, «Миражей», «Тайфунов», «Грипенов», даже «Торнадо» и то подойдёт – любую авиационную технику. Но это надо пару сотен машин.

То есть целый комплекс вопросов, которые надо однозначно решать, а без решения этих вопросов выполнять широкомасштабные наступательные действия стратегического наступления не стоит», – сказал Свитан.

При этом он озвучил свою версию, почем Украине не дают F-16.

«Как минимум больше полугода, как русские могли бы передавать Су-35, которые они не знают, куда передать, у них есть определённый избыток, их не покупают, передать Ирану, Иран мог бы их купить. Но они не передают, я так понимаю, тормозят эту передачу за счёт Израиля, то есть там есть проблемы с Ираном. И, скорее всего, есть определённая связка о не передачей нам F-16.

Это моё мнение, исходя из анализа обстановки. Эта связка непередачи Ирану Су-35 и не передачи нам F-16, по-моему, связанные вещи, а за этим всем стоит Израиль», – поделился мнением полковник.

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