24.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Украине внесли в санкционный список олигарха Януковича

Олигарх времен Виктора Януковича Сергей Курченко впервые внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

В приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года, обнародованном на сайте президента Украины, в списке физических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), указан бизнесмен, владелец группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» Курченко Сергей Витальевич.

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Данные санкции предусматривают: блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); предотвращение выводу капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах; полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции согласно данному закону.

Кроме того, согласно санкциям, Курченко запрещена выдача разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранном государстве, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства и др.

Санкции вводятся на срок три года.

Украинский бизнесмен Курченко фигурирует в уголовном производстве как руководитель преступной организации, которая на протяжении 2010 — начала 2014 годов совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

Как известно, в 2017 году украинский суд разрешил заочно арестовать Курченко.