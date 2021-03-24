На Украине воцарились хаос и беззаконие

24.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Сегодня даже украинская власть не чувствует себя в безопасности из-за разгула беззакония в стране.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы посмотрите, сегодня в стране отсутствует напрочь понятие законности, ну вы же это чувствуете наверняка. На себе каждый прочувствовал – нет законности и ощущения защищенности законом тоже нет ни у кого. Даже у власти такое ощущение отсутствует. Даже власть – та самая, которая уничтожает бизнес, уничтожает свободу слова, которая уничтожает предприятия, которая вообще ведет себя антинародно – даже эта власть себя не чувствует в безопасности.

Они ничего не могут с этим поделать, потому что сами спровоцировали такую ситуацию. И сегодня в Украине напрочь забыли о слове Конституция и о слове закон. Эти слова ничего не значат сегодня – пустой звук, как будто их и нет. Потому что, к сожалению, сегодня Конституция Украины не защищает ни государство Украина, ни граждан этого государства. И народ Украины этой Конституцией не защищен…

Оглянитесь вокруг – вы же видите, что цены растут катастрофически, тарифы растут катастрофически, обещанного повышения пенсии нет, обещанного повышения зарплат нет, предприятия закрываются под предлогом борьбы с пандемией. Разгул преступности в стране ничем не объясним, с преступностью никто не борется, правоохранительные органы заняты тем, что преследуют инакомыслящих, оппозиционных политиков, людей, которые оппонируют власти.

Правоохранительные органы занимаются репрессиями в отношении телеканалов, журналистов, политических экспертов, блогеров. Кто, скажите, борется с преступностью, кто?», – заявил Кузьмин.