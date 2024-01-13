На Украине воцарился феодальный беспредел – Кущ

Вадим Москаленко.  
13.01.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, Общество, Украина


Война становится инструментом продолжения нахождения у власти на Украине правящей бандеровской верхушки.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война становится инструментом продолжения нахождения у власти на Украине правящей бандеровской верхушки. Об этом...

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«Общество у нас находится в фрагментированном состоянии. Есть пассивное большинство и активное меньшинство, которое ещё часто называют «пассионарным меньшинством». И оно присваивает себе право управлять пассивным большинством, как отара овец и сторожевые собаки, которые гонят эту отару вправо, влево, или даже к обрыву», – сказал Кущ.

Он возмутился, что на Украине кучка людей фактически установила диктатуру и начала распоряжаться даже жизнями сограждан.

«В данном случае речь даже о присвоении права на жизнь. То есть, активное меньшинство присваивает себе право на жизнь пассивного большинства. Присваивается право жизни и смерти.

Это похоже на феодальную структуру общества, потому что феодал присваивал себе жизнь своих подданных, а взамен наделял их какими-то средствами для существования.

В данном случае у нас похоже на квазифеодальное общество – государство присваивает себе жизнь граждан, и наделяет их минимальными благами взамен.

Но государство у нас – это аморфное определение, это всё-таки больше активное меньшинство. И у нас формируется чёткая иерархическая структура общества. Это всё описано в романе Оруэлла «1984». Антиутопия.

Для иерархического общества война становится инструментом сохранения власти, потому что эта иерархия выгодна активному меньшинству», – подытожил эксперт.

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