08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Киев, Политика, Украина
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На Украине военным зпретили возглавлять Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский запретил назначать военных на должность министра обороны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Опубликованный в понедельник на сайте главы государства указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

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Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Сообщается, что данное решение направлено на продолжение приведения структуры минобороны к европейским и натовским стандартам, в соответствии с коиторыми фигура министра обороны – политическая, а профессиональные военные возглавляют Генштаб.

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