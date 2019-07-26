На Украине вора диктатора сменил воровской триумвират

26.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский является несамостоятельной политической фигурой, а его партия «Слуга народа» состоит из людей, представляющих интересы различных олигархов, поэтому реформ от новой власти в Киеве ожидать не приходится.

Об этом в эфире YouTube-канала «Колизей событий» заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И сам Зеленский – фигура несамостоятельная, и сейчас вот это вот большинство ему устраивали, как минимум, три олигархических семьи: Коломойского, Ахметова и Пинчука, плюс ещё с нашими партнёрами, всем что-то обещали, насколько я знаю, там только людей, которым обещали должность премьера, было человек десять. Как вы понимаете, удовлетворить можно максимум одного, и не факт, что он будет среди тех, кому обещали.

Соответственно, будут появляться недовольные, эти недовольные по тем же самым спискам «Слуги народа» и по тем же самым мажоритарным округам проводили своих людей, которые формально-то являются депутатами Зеленского, а неформально ориентируются кто на Ахметова, кто на Авакова, кто на Коломойского, кто на Пинчука и так далее. И в рамках даже этой самой президентской фракции, вполне вероятно, достаточно быстро может начаться упорная борьба. Сейчас посмотрим, как они будут принимать бюджет.

Я, честно говоря, не вижу смысла для Зеленского проводить непопулярные реформы, впрочем, как и популярные тоже. Просто, потому что ему и так хорошо, во-первых, а во-вторых, Зеленский такой же президент-олигарх, как и все его предшественники», – рассказал политолог.

Он также удивился наивности украинского избирателя, который пять лет назад избрал олигарха в надежде, что тот не будет воровать, а теперь избрал менее зажиточного товарища в порыве аналогичного чаяния.

«На самом деле, какого-то реформирования реальных основ украинской государственности от него ждать не приходится, потому что не для того его туда назначали, чтобы он что-то переделывал, людям и так хорошо. Его, фактически, сделали президентом для того, чтобы дать выхлоп народному недовольству.

Вот они голосуют за Порошенко, и они говорят: «Посмотрите, он же богатый, он сам олигарх, он уже наворовался, он воровать не будет». Приходит Порошенко и ворует. Потом они голосуют за Зеленского, говорят: «Посмотрите, он же не олигарх, ну не такой богатый, конечно, как Порошенко, но все-равно зажиточный, он воровать не будет». Тот не должен был воровать, потому что богатый, этот не должен воровать, потому что небогатый, в принципе, логика как таковая отсутствует.

Поэтому какого-то там смысла особенно суетиться Зеленскому по поводу создания на Украине «нового Эдема» я не вижу, и я не думаю, что даже если он бы теоретически захотел, пока что он такого желания явно не проявляет, что ему кто-то там что-то позволит особенно менять», – добавил Ростислав Ищенко.