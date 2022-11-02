На Украине возбудили уголовное дело против дочери Павла Лебедева

02.11.2022  17:04 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, СБУ, Украина
Новости Украины

СБУ сообщила о подозрении дочери экс-министра обороны Украины Павла Лебедева Алёны, которая обвиняется в «антиукраинской деятельности».

«Она руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ. Сейчас Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества», – говорится в сообщении СБУ.

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СБУ сообщила о подозрении дочери экс-министра обороны Украины Павла Лебедева Алёны, которая обвиняется в...

Украинская спецслужба также напоминает, что в июне суд арестовал «645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, которые принадлежали семье этого министра времен Януковича».


Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские СМИ еще в 2019 году писали, что бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, перебравшийся в Севастополь после победы Евромайдана, через ряд лиц владеет бизнесом на Украине, а продукцию поставляет на предприятия российской оборонки.

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