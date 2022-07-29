На Украине возобновили работу портов, но Египет уже успел отказаться от украинского зерна

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Новости Украины

Руководитель грантового проекта «Института Черноморских Стратегических исследований» Андрей Клименко показал, как будет выглядеть «зерновой коридор» из портов Черного моря.

Об этом сообщил сам Клименко в фейсбуке.

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Клименко обнародовал карты, на которых можно увидеть маршруты бортов от Одесского порта до территориальных вод Румынии.

Он отметил, что ему неизвестно, почему коридор выглядит следующим образом. Он предположил, что ответы на этот вопрос могут знать военные и гидрографы.

Также о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Южный сообщили в Facebook Военно-морские силы ВСУ.

«В связи с подписанием соглашения о разблокировки украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Южный», – говорится в сообщении.

Как отметили в сообщении, суда будут выходить из портов и заходить в них путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования. Этому предшествует кропотливая работа специалистов-гидрографов.

«Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего − это работы, которые определяют безопасные пути движения судов, которые будут перевозить украинское зерно», − заявил начальник филиала государственного учреждения “Одесский район Госгидрографии” Игорь Тимчук.

На Украине рассчитывают, что первый корабль с зерном отправится уже сегодня, в пятницу 29 июля.

Тем временем из Египта пришло сообщение о том, что эта североафриканская страна расторгла контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года.

Как отмечает агентство Рейтерс со ссылкой на источники, Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) “освободило” от договорных обязательств украинские компании-поставщики Nibulon и Inerco .

По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Ранее в рамках Африканского турне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в египетской столице, что российские экспортеры зерна подтверждают приверженность договоренностям по поставкам Каиру.

Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна.