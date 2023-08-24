На Украине возрастных «призывников» еле успевают живыми довезти до окопов – эксперт

Анатолий Лапин .  
24.08.2023 18:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Денацификация, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинское командование в ужасе – в рамках мобилизации на фронт отправляют стариков с хроническими заболеваниями, которые умирают от приступов, а не от обстрелов.

Об этом в эфире интернет-блога «Да, это так» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование в ужасе – в рамках мобилизации на фронт отправляют стариков с хроническими...

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По словам Старикова, иначе как «на мясо» такие наборы на фронт не назовешь.

«Хорошо, всех призовут. Сейчас осталось 50+, до 60. 50+, все больные, с хроническими заболеваниями. Что такое солдат? Солдат должен, как минимум, неделю воевать. Молодые воюют на фронте, это страшное дело. Люди старшего поколения – через сколько часов откроются все хронические заболевания? Сердечно-сосудистые, желудок, почки, печень и тому подобное. Сколько из них умрет там же? А это же означает, что подразделения, которые будут укомплектованными таким мобилизационным ресурсом, они будут ограниченно боеготовыми.

То есть, командир, думая, что у него 100%, – на взвод один участок, на бригаду – другой участок в наступлении или обороне, а у него дырки будут… А раз дырки, противник в эти дырки зайдет, будут образовываться котлы.

Я рассказываю, как думает об этом командование, которое в ужасе от того, кто к ним придет. В ужасе, потому что одно дело выполнять задачу, – он пробежит 200 метров. 55-летний с пузом будет это бежать? Куда он бежать будет? Он сядет и будет сидеть. Ну убьет и убьет. Но, я понимаю, Пенсионный фонд выполнит свою задачу», – мрачно заключил Стариков.

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