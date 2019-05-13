На Украине впервые судят кинопирата за скрытую запись фильма в кинотеатре

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине впервые в суд направили уголовное дело за так называемый камкординг – скрытую видеозапись фильма в кинотеатре, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В суд впервые направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы фильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах, говорится в сообщении.

“Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сейчас жителю города Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы”, – отметил Демедюк.

По сообщению ведомства, в первые дни операции “Пираты” работники департамента киберполиции прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов: kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top.

За месяц проведения операции “Пират” киберполиция прекратила деятельность более 30 пиратских ресурсов. Начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, из них – четырем лицам уже сообщено о подозрении.