На Украине все дышит Зеленским

04.02.2019, Киев, Галина Шершнева

В той ситуации, в которой оказалась сегодня Украина, не стоит удивляться высоким политическим рейтингам комика Владимира Зеленского.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт ОО “Слово и дело” Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда 70% населения выступают за радикальные перемены, 45% считают, что страну может возглавить новый человек, не имеющий соответствующего опыта, более 45% считают, что основным тормозом развития является президент, что страна движется не в том направлении, уважаемые, почему вы удивляетесь рейтингам Зеленского? Было бы странно, если бы он не возник. В этой ситуации все дышало Зеленским», – сказал Гладких.

Вместе с тем, он пока не считает, что Зеленский может победить на выборах Тимошенко.

«Нельзя представить себе Зеленского как убийцу рейтинга Тимошенко. Они пребывают просто в разных весовых категориях. Я называю это противостоянием медиа против поля. И считаю, что поле рулит. Если Зеленский до выборов развернет поле, он закрепит результат», – сказал Гладких.

Примечательно, что уже три социологических опроса показали, что Зеленский лидирует в президентских рейтингах, причем в случае выхода во второй тур побеждает каждого из потенциальных соперников. При этом его рейтинг продолжает расти, тогда как показатели долгое время державшейся на первом месте Юлии Тимошенко застыли на месте