На Украине все дышит Зеленским
В той ситуации, в которой оказалась сегодня Украина, не стоит удивляться высоким политическим рейтингам комика Владимира Зеленского.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт ОО “Слово и дело” Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда 70% населения выступают за радикальные перемены, 45% считают, что страну может возглавить новый человек, не имеющий соответствующего опыта, более 45% считают, что основным тормозом развития является президент, что страна движется не в том направлении, уважаемые, почему вы удивляетесь рейтингам Зеленского? Было бы странно, если бы он не возник. В этой ситуации все дышало Зеленским», – сказал Гладких.
Вместе с тем, он пока не считает, что Зеленский может победить на выборах Тимошенко.
«Нельзя представить себе Зеленского как убийцу рейтинга Тимошенко. Они пребывают просто в разных весовых категориях. Я называю это противостоянием медиа против поля. И считаю, что поле рулит. Если Зеленский до выборов развернет поле, он закрепит результат», – сказал Гладких.
Примечательно, что уже три социологических опроса показали, что Зеленский лидирует в президентских рейтингах, причем в случае выхода во второй тур побеждает каждого из потенциальных соперников. При этом его рейтинг продолжает расти, тогда как показатели долгое время державшейся на первом месте Юлии Тимошенко застыли на месте
Метки: Валентин Гладких, Владимир Зеленский, президентские выборы на Украине
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