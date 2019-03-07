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07.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Медицина, Политика, Украина
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На Украине всерьез заговорили, что Порошенко сошел с ума

У президента Украины Петра Порошенко на почве нервного срыва развился психоз на грани сумасшествия.

Об этом в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сторонников Порошенко я не видел давно, кроме приглашённых в студии разных телеканалов экспертов, которых называют порохоботами. Простые люди, с которыми затрагиваю тему выборов, либо ничего не говорят о Порошенко, либо говорят очень плохо. Даже со своим характером я не могу воспроизвести всех слов, которые от них слышал.

Ещё многие говорят, что Порошенко сошёл с ума. По поведению, по действиям, по отношению к своим оппонентам. Может, это фигуральное выражение, но, тем не менее, оно близко к истине. То есть у него, похоже, сегодня такой уровень психоза, нервного срыва, который уже на грани с серьёзным медицинским заболеванием», – полагает Добкин.

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