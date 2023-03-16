На Украине всё готово для открытия концлагерей – Константинов

Следующая стадия русофобской политики на Украине – это концентрационные лагеря для русских по крови и ментальности людей.

Такое мнение высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если представить себе кошмарный сон, что цели спецоперации не будут достигнуты, то следующее, что нас ожидает – это этнические чистки русскоязычного или русско-ориентированного населения. Там нет уже никого за нас, там теперь есть те, кто так или иначе родственными связями связан с Россией, какой-то своей личной жизнью. Так вот – они будут подвергнуты геноциду. Сегодня эта операция у них готовится, готовятся лагеря, и всё к этому будет идти. И Запад будет аплодировать, называя торжеством демократических ценностей. Поэтому война на Украине – это война добра и зла, она без преувеличения для нас является, как правильно президент сказал, цивилизационная», – подчеркнул Константинов.

Он напомнил, как в 2014 году крымчан упрекали в излишней драматизации ситуации, уверяя, что обо всем можно будет договориться с новой властью в Киеве.

«Я очень хорошо помню дословно и пофамильно депутатов Верховной Рады Украины, которые по телефону звонили и говорили: зачем вы так поступаете? Зачем такие резкие радикальные движения? Все ваши страхи слишком преувеличены! Не будет никакого уничтожения Крыма, не так всё, вы это всё нагнетаете! Давайте, всё-таки, как-то решать вопросы. Так вот эти люди, которые примерно в таком русле разговаривали, их уже никого нет на Украине, и, к сожалению, многих уже нет в живых, – подчеркнул глава парламента Крыма.

– Поэтому мы абсолютно точно первыми увидели рык этого зверя и той угрозы, мы трезвонили и трубили во все колокола, но нас не слышали и не понимали до конца. В России тоже политики, с кем нам приходилось общаться, никто в общем-то не понимал до конца наших страхов. «Да, переворот», – они говорили. «Ну, хорошо. Придёт другая власть, вы отстаивайте свои права. Собирайтесь, добивайтесь чего-то, поедете туда и добивайтесь. Мы посмотрим, как это у вас будет получаться».

В реальности удар был нацелен не на Крым, а на Россию, и это было начало этого большого пути. Все последующие события – война на Донбассе, позже спецоперация, – подтвердили правдивость наших всех страхов и правдивость той опасности, которая исходила от Украины. И оказалось, что мы абсолютно были правы, всё русское там уничтожается, о чем мы говорили в 2014 году, и уничтожается тотально, абсолютно. Нет там ни одного, их уже нет в живых».