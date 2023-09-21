На Украине всё готово к ударам России по энергосистеме – министр энергетики Галущенко

Анатолий Лапин .  
21.09.2023 18:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Россия уже начала бить по энергосистеме Украины, атаковав сегодня объекты на западе страны.

Об этом в эфире ТСН заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уже начала бить по энергосистеме Украины, атаковав сегодня объекты на западе страны. Об...

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Он отказался уточнять подробности сегодняшнего удара, но подтвердил, что украинские власти ждут продолжения атак по объектам.

«Сегодня я могу сказать, что к началу отопительного сезона энергосистема будет полностью готова для прохождения зимы. Как с точки зрения генерации, так и передачи электроэнергии и соответствующих ресурсов, которые для этого необходимы.

Безусловно, сегодня сложно оценить масштаб будущих ударов, мы понимаем, что будут удары по энергосистеме, и сегодня, кстати, уже в первый раз был атакован энергетический объект на западе Украины. Потому вопрос влияния ударов на энергосистему тяжело оценить. Будем это делать по ходу атак. Мы тоже готовимся к тому, чтобы принимать соответствующие решения», – заявил Галущенко.

Напомним, сегодня в результате ударов ВС РФ без электричества частично остались Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. Как сообщает Ровенская обладминистрация, попадания пришлись на энергетическую инфраструктуру в самом Ровно.

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