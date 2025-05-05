На Украине всплыла мегазрада: ресурсная сделка с США не остановит русские танки

Ресурсная сделка Украины и США не предусматривает абсолютно никаких гарантий безопасности со стороны Штатов. Более того, уже есть наглядные примеры того, что присутствие американских компаний на территории Украины не смогло остановить русские танки.

Об этом в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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