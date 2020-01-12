На Украине введут официальный запрет на позитивные новости о России, Донбассе и Крыме

12.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Уже в ближайшие дни Верховная рада сможет проголосовать за проект закона, подготовленный партией Владимира Зеленского, который введёт запрет на позитивную информацию о России, Советском Союзе, успехах в развитии республик Донбасса и российского Крыма.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Он пояснил, что группа депутатов Верховной рады от «Слуги народа» во главе с бывшим топ-менеджером телеканала «1+1», а ныне – главой комитета по информационной политике Александром Ткаченко подготовили новый законопроект, который будет регулировать все медийное пространство Украины и введёт тотальную цензуру.

«По сути, приняв этот закон, в незалежной будет введена полная и тотальная цензура во всех сферах информационной деятельности – в печатных СМИ, на телевидении и радио, а также на просторах интернета.

Санкции будут применяться не только к крупным изданиям и холдингам, но также и к обычным блогерам. Причем принимать решение о наказании теперь будет единолично Нацрада по ТВ и радиовещанию. Обещают, что провинившиеся сайты будут блокировать в течение двух дней. При этом список нарушений, за которые будут карать журналистов, значительно расширился.

Например, в законопроекте есть прямой запрет на позитивное изображение коммунистических деятелей СССР – от секретарей райкомов и выше, а также советских органов правопорядка, кроме тех лиц, которые развивали украинский язык и культуру. Таким образом, после принятия закона говорить о том, сколько дорог, больниц, самолетов или заводов построили при коммунистах – запрещено.

В законопроекте есть и прямой запрет на «оправдание оккупации» части Украины, а также отрицание территориальной целостности страны. Фактически, этот пункт можно трактовать как запрет говорить о любых позитивных процессах на территориях ДНР и ЛНР и в Крыму, которые в теории могут «оправдать оккупацию». Например, нельзя будет говорить, что коммунальные тарифы в Донецке ниже, чем в Киеве или Мариуполе.

Рассмотреть этот проект на Комитете могут уже в понедельник, 13 января, далее он будет вынесен в зал для принятия в первом чтении, и принят за основу 16 января. После чего Зеленский и его команда смогут закрыть рот всем неугодным СМИ и даже блогерам.

Поэтому, говорить о том, что на Украине действует свобода, слова не приходится. Скорее наоборот, «Слуги народа» готовят торжественные похороны этой свободы слова», – резюмировал общественник.