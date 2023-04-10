На Украине ввели обязательную аттестацию младшеклассников по бандеровской идеологии

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об обязательной аттестации учеников 11, 9 и 4 классов по предметам, позволяющим навязать бандеровскую идеологию и ненависть к России.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представила депутат от «Голоса» Наталья Пипа. Она пояснила, что теперь украинские школьники будут сдавать государственные аттестации в 11, 9 и 4 классах. Проверять «знания» будут по четырём предметам – математика, украинский и иностранный языки и история Украины.

«Каждый в этом государстве, к сожалению, почувствовал, насколько большая проблема, что мы не знали, и еще кое-кто до сих пор не знает хорошо своей истории и не понимает, насколько уникальное и сильное, и древнее государство Украина. И также будет обязательной сдача предмета по иностранному языку, кроме языка государства-агрессора», – пояснила она.

Парламентарий добавила, что без иностранного языка Украина не будет конкурентоспособным государством, поэтому дети будут вынуждены зубрить один из пяти иностранных языков.

В свою очередь, Максим Бужанский указал на абсурдность этого закона.

«Это замечательно, что историю добавили к обязательной государственной итоговой аттестации. Но плохо, что пока еще не выдумана машина времени. И когда дети уже получают требование сдавать итоговую аттестацию по истории в четвертом классе, а преподают ее лишь с пятого. Будет очень сложно объяснить родителям, каким образом мы это упустили в первом чтении и зачем нам это исправлять перед вторым», – возмутился он.

Депутат Вячеслав Кириленко отметил, что введение истории Украины позволит с малых лет прививать детям бандеровскую идеологию и вражду против России.

«Важным является и политико-воспитательный аспект. История родной страны, Родины – это начало формирования мировоззрения, мировоззрения патриота, сильного и убедительного человека, который ценности ставит выше цены, духовное богатство выше материальных выгод. Нынешняя страшная война, которая по масштабам уже превосходит Вторую мировую войну, это не только священная освободительная война украинского народа против чумы XXI века рашизма – это еще и война мировоззрений, мировоззрения цивилизованного мира и средневекового «Русского мира». Нам очень важно закрепить в своей воспитательной работе психологию патриотов-победителей и делать это надо, как говорил классик, с юных лет… гордиться своей героической историей и, в первую очередь, быть достойным подвига и славы родителей. Для этого и надо изучать историю», – вещал Кириленко.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 303 парламентария из необходимых 226. Документ был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.