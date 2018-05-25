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25.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Украина, Финансы

На Украине ввели санкции против WebMoney. Платежную систему заблокируют


Электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается в тексте указа президента №126/2018.

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Санкции вводятся на срок три года.

Они предусматривают:
блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом);
ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Кроме того, согласно санкциям, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам, в т.ч. к 40 субдоменам.

На компанию также распространяются и другие санкции, в том числе: запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей; запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний “ВМР” и “ВебМаниРу”.

 

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