Политнавигатор - Новости России и Украины
17.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Крым, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Спорт, Украина

На Украине выпустили календари к ЧМ-2018 с российским Крымом


К Чемпионату мира по футболу в России на Украине выпустили календари с Крымом, обозначенным как российская территория.

Об этом сообщается на сайте СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские спецслужбы отчитались о предупреждении распространения «антиукраинской печатной продукции».

«Правоохранители задокументировали факт изготовления одним из частных полиграфических предприятий календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией АР Крым.

По информации спецслужбы, указанные календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории нашей страны. В рамках открытого криминального производства по ст. 110 Криминального кодекса Украины сотрудники СБУ конфискуют напечатанную партию антиукраинской продукции. Проводятся следственные мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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