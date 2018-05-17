|1 088 просмотров
На Украине выпустили календари к ЧМ-2018 с российским Крымом
К Чемпионату мира по футболу в России на Украине выпустили календари с Крымом, обозначенным как российская территория.
Об этом сообщается на сайте СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
Украинские спецслужбы отчитались о предупреждении распространения «антиукраинской печатной продукции».
«Правоохранители задокументировали факт изготовления одним из частных полиграфических предприятий календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией АР Крым.
По информации спецслужбы, указанные календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории нашей страны. В рамках открытого криминального производства по ст. 110 Криминального кодекса Украины сотрудники СБУ конфискуют напечатанную партию антиукраинской продукции. Проводятся следственные мероприятия», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.