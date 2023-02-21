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На Украине выпустили в продажу последнюю оставшуюся партию соли из шахт потерянного Соледара – 100 тысяч пачек выйдут в пафосном оформлении со слоганом «Крепость. Украинская каменная».

200-граммовые пачки соли будут продаваться по цене 500 гривен (около 13 долларов США). Из этой суммы 465 грн якобы будут перечислены «на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР».

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Акция проводится по инициативе сетей магазинов Rozetka и Сiльпо, чей менеджмент участвует в поддержке бандеровского режима.

Соль из-под Артемовска пропала из магазинов Украины еще минувшим летом, когда в ходе боевых действий сгорели производственные цеха. Украина также утратила контроль над Рубежанским картонно-таровым комбинатом, где изготавливалась упаковка для Артемовской соли.