На Украине выпустили в продажу последнюю соль из потерянного Соледара

Михаил Рябов.  
21.02.2023 15:24
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Донбасс, Украина


На Украине выпустили в продажу последнюю оставшуюся партию соли из шахт потерянного Соледара – 100 тысяч пачек выйдут в пафосном оформлении со слоганом «Крепость. Украинская каменная».

200-граммовые пачки соли будут продаваться по цене 500 гривен (около 13 долларов США). Из этой суммы 465 грн якобы будут перечислены «на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР».

На Украине выпустили в продажу последнюю оставшуюся партию соли из шахт потерянного Соледара –...

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Акция проводится по инициативе сетей магазинов Rozetka и Сiльпо, чей менеджмент участвует в поддержке бандеровского режима.

Соль из-под Артемовска пропала из магазинов Украины еще минувшим летом, когда в ходе боевых действий сгорели производственные цеха. Украина также утратила контроль над Рубежанским картонно-таровым комбинатом, где изготавливалась упаковка для Артемовской соли.

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