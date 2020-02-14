На Украине высмеивают проект «Потемкинских деревень» Зеленского и Эрдогана

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина при финансовой поддержке Турции собралась строить в Херсонской области образцовый городок для примерно 500 семей бежавших из российского Крыма меджлисовцев.

Об этом во время встречи с чиновниками фейкового «представительства президента в АР Крым» заявил глава государства Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль… Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», – передает слова Зеленского пресс-служба президента.

Планы украинского руководства в своем блоге язвительно комментирует главред одесского портала «Таймер» Юрий Ткачев, сравнивший будущий объект на границе с Крымом с «потемкинскими деревнями».

«А они не боятся, что в этот город половина Херсонской области свалит, притом что крымчан удивить так и не выйдет? А вообще печальная картина. Ничему, кроме показухи, они так и не научились», – написал Ткачев.