На Украине выстроилась очередь из желающих управлять Крымом и Донбассом после их «деоккупации»

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Вы не поверите, но несмотря на отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в пользу ВСУ на линии фронта, на Украине уже выстроилась длинная очередь из желающих в будущем занять хлебные госдолжности на «деоккупированных территориях».

Таких предусмотрительных кузнецов собственного карьерного счастья так много, что власти вынуждены сформировать из них кадровый резерв

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Еще 23 мая 2023 года Кабинет министров Украины одобрил механизм формирования резерва сотрудников государственных органов для работы на «деоккупированных территориях».

Заведующее этим процессом Национальное агентство государственной службы отчиталось, что в этот самый кадровый уже зачислено почти 2,3 тыс. человек. И это еще не предел. Видимо, амбициозные украинцы слишком буквально восприняли русскую поговорку, рекомендующую готовить сани летом.

Как сообщается, среди тех, кто подал заявки на госслужбу после «деоккупации» -1089 мужчин и 1409 женщин. Из них 91,5% уже успешно отнесены в кадровый резерв —2 287 человек, а 211 — отклонены. Видимо, даже среди потенциальных «гауляйтеров» есть свое «сито» с неведомыми нам критериями.

Самыми популярными направлениями для профобучения будущих «гауляйтеров» и нынешних кадровых резервистов являются «Евроинтеграция» и «Послевоенное восстановление».

«Именно публичные служащие реализуют проевропейские реформы, разрабатывают евроинтеграционные законы, представляют Украину на переговорах в институтах ЕС. Они также занимаются восстановлением поврежденной и уничтоженной инфраструктурой, перестройкой экономики. После нашей победы публичные служащие обеспечат восстановление и развитие страны. Они вместе с экспертами государств-членов Евросоюза будут формировать политику ЕС», – оптимистично вангует служба кадрового резерва по результатам всеукраинской научно-практической конференции.

Как видите, популярность указанных направлений деятельности вполне понятна – на таких позициях демонстрировать какие-то узкоспециальные навыки не нужно, важно лишь наличие подвешенного английского языка и умение громко и уверенно «спикать» на нем во время разного рода презентаций

Кстати, об английском языке. Теперь и для этой категории тоже официально требуется его знать в совершенстве. Правда, с отсрочкой исполнения на два года.

А вот знать язык будущего подведомственного населения, судя по всему, в функционал кадровых резервистов не входит. Хотя это странно. Зная реальную ситуацию с языковыми предпочтениями регионов, которые предполагается «деоккупировать», остается только гадать – куда, по замыслу киевских стратегам денутся тамошние русофоны – коллективно умрут, улетят на Лугу на ракете Илона Маска или уедут в Россию?