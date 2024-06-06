На Украине выстроилась очередь из желающих управлять Крымом и Донбассом после их «деоккупации»

Сергей Чижов.  
06.06.2024 11:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 759
 
Дзен, Местная власть, Политика, Украина


Вы не поверите, но несмотря на отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в пользу ВСУ на линии фронта, на Украине уже выстроилась длинная очередь из желающих в будущем занять хлебные госдолжности на «деоккупированных территориях».

Таких предусмотрительных кузнецов собственного карьерного счастья так много, что власти вынуждены сформировать из них кадровый резерв

Вы не поверите, но несмотря на отсутствие каких-либо позитивных сдвигов в пользу ВСУ на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Еще 23 мая 2023 года Кабинет министров Украины одобрил механизм формирования резерва сотрудников государственных органов для работы на «деоккупированных территориях».

Заведующее этим процессом Национальное агентство государственной службы отчиталось, что в этот самый  кадровый уже зачислено почти 2,3 тыс. человек. И это еще не предел. Видимо, амбициозные украинцы слишком буквально восприняли русскую поговорку, рекомендующую готовить сани летом.

Как сообщается, среди тех, кто подал заявки на госслужбу после «деоккупации» -1089 мужчин и 1409 женщин. Из них 91,5% уже успешно отнесены в кадровый резерв —2 287 человек, а 211 — отклонены. Видимо, даже среди потенциальных «гауляйтеров» есть свое «сито» с неведомыми нам критериями.

Самыми популярными направлениями для профобучения  будущих «гауляйтеров» и нынешних кадровых резервистов являются «Евроинтеграция» и «Послевоенное восстановление».

«Именно публичные служащие реализуют проевропейские реформы, разрабатывают евроинтеграционные законы, представляют Украину на переговорах в институтах ЕС. Они также занимаются восстановлением поврежденной и уничтоженной инфраструктурой, перестройкой экономики. После нашей победы публичные служащие обеспечат восстановление и развитие страны. Они вместе с экспертами государств-членов Евросоюза будут формировать политику ЕС», – оптимистично вангует служба кадрового резерва по результатам всеукраинской научно-практической конференции.

Как видите, популярность указанных направлений деятельности вполне понятна – на таких позициях демонстрировать какие-то узкоспециальные навыки не нужно, важно лишь наличие подвешенного английского языка и умение громко и уверенно «спикать» на нем во время разного рода презентаций

Кстати, об английском языке. Теперь и для этой категории тоже официально требуется его знать в совершенстве. Правда, с отсрочкой исполнения на два года.

А вот знать язык будущего подведомственного населения, судя по всему, в функционал кадровых резервистов не входит. Хотя это странно. Зная реальную ситуацию с языковыми предпочтениями регионов, которые предполагается «деоккупировать», остается только гадать – куда, по замыслу киевских стратегам денутся тамошние русофоны – коллективно умрут, улетят на Лугу на ракете Илона Маска или уедут в Россию?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть