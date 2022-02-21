«На Украине выстроились очереди в магазины оружия» – Порошенко

21.02.2022  14:05 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Д.Б., Дзен, Украина
Новости Украины

Вместо очередей за гречкой, о чём так мечтал президент РФ Владимир Путин,  на Украине массово покупают оружие.

Об этом в ходе Согласительного совета в Верховной раде заявил экс-президент Украины, а ныне лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо очередей за гречкой, о чём так мечтал президент РФ Владимир Путин,  на Украине...

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Он в очередной раз потребовал принять «закон о борьбе с коллаборационизмом и противодействию российской пропаганде внутри Украины».

«Просьба обязательно поставить этот вопрос в повестку дня. Мы настаиваем на том, что «пятая колонна» должна быть стреножена, связана по рукам и ногам. Рассмотрение этих и других оборонных вопросов – это наше с вами обязательство сейчас перед обществом.

Потому что Путин надеялся на панику, что выстроятся очереди за гречкой и долларом, а на Украине выстроились очереди в магазины оружия, потому что каждый собирается защищать Украину», – воинствовал Порошенко.

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