«На Украине выстроились очереди в магазины оружия» – Порошенко

Вместо очередей за гречкой, о чём так мечтал президент РФ Владимир Путин, на Украине массово покупают оружие.

Об этом в ходе Согласительного совета в Верховной раде заявил экс-президент Украины, а ныне лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он в очередной раз потребовал принять «закон о борьбе с коллаборационизмом и противодействию российской пропаганде внутри Украины».

«Просьба обязательно поставить этот вопрос в повестку дня. Мы настаиваем на том, что «пятая колонна» должна быть стреножена, связана по рукам и ногам. Рассмотрение этих и других оборонных вопросов – это наше с вами обязательство сейчас перед обществом.

Потому что Путин надеялся на панику, что выстроятся очереди за гречкой и долларом, а на Украине выстроились очереди в магазины оружия, потому что каждый собирается защищать Украину», – воинствовал Порошенко.