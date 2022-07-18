На Украине выявлено 650 «предателей» и «коллаборантов» среди силовиков

18.07.2022  09:42 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, СБУ, Скандал, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

На Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

Об этом сообщил глава киевского режима  Владимир Зеленский в свежем видеообращении.

На Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов...

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«По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении»», – сообщил Зеленский.

Он отметил, что в частности, более 60 работников органов и СБУ остались на занятой российскими военными территории и работают в созданных там новы органах пророссийской власти.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, вчера Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову, а также главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Зеленский объяснил их увольнение якобы  зафиксированными связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

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