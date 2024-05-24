На Украине взвинтят тарифы – ради выплаты долгов Западу

Вадим Москаленко.  
24.05.2024 18:33
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


На Украине будут поднимать тарифы на коммунальные услуги только ради того, чтобы хватило средств рассчитаться с западными «инвесторами».

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине будут поднимать тарифы на коммунальные услуги только ради того, чтобы хватило средств...

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«Поднимают тарифы, я глубоко уверен, для того, чтобы покрыть долги перед инвесторами в зелёную энергию. У нас долг перед зелёными, а зелёные у нас, в основном, это европейские инвесторы и крупные игроки на рынке Украины. Это, в первую очередь, DTEK.

У DTEK долги огромные. Они ветер потеряли, часть солнца потеряли в Запорожской области. И большую часть тепловой потеряли. Я уверен в том, что поднимают тарифы для того, чтобы решить вопрос перед зелёными энергетиками, и все», – сказал Попенко.

Эксперт подчеркнул, что если кто и будет восстанавливать украинскую энергетику, то точно не местные олигархи.

«Ни о каком восстановлении мощностей в ближайшее время вообще речи не будет. Это все будет на западных деньгах происходить. Потому что Запад придёт, выкупит «Центрэнерго», и построят новую генерацию», – резюмировал он.

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