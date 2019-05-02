На Украине за 5 млн гривен экранизировали скандальный роман писателя-антисемита

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Завершились съемки украинского полнометражного фильма “Черный ворон” по мотивам одноименного романа украинского писателя Василия Шкляра, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сообщается, что премьера исторической драмы “о борьбе казаков Холодноярской республики с большевиками” состоится в кинотеатрах Украины в этом году. Кинопроект фильма с рабочим названием “Залишенець. Чорный ворон” стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку размером 5 млн 88 тыс. 300 грн.

“Создание фильма о повстанческом движеним времен Холодноярской республики является значимым событием, имеющим важную просветительскую миссию. Настоящее доказывает, что неизученные уроки истории возвращаются к последующим поколениям: мы до сих пор защищаем независимость родной земли”, – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Съемки фильма продолжались с октября 2018 года. Основными местами событий в ленте были территория Холодного Яра и Мотронинского монастыря в Черкасской области. На экране святыню воспроизводили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, поскольку после реставрации монастырь не сохранил исторический облик.

В последний съемочный день на площадку пришел автор романа “Черный ворон” Василий Шкляр.

“Не все герои книги появятся в фильме. Это адаптация, поэтому сценарий фильма отличается от моего романа. Но самое главное, на мой взгляд, в картине осталось – холодноярский дух, непокорность и стремление бороться ради той идеи, которая была написана на черном боевом флаге повстанцев: “Свобода или смерть”, – отметил писатель, роман которого неоднократно критиковался за множество содержащихся в нем ксенофобских и антисемитских выпадов.

Как говорится в релизе Госкино, “события в фильме рассказывают историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Он отважно жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает отчаянную борьбу за независимость родной земли, свободу и будущее украинцев и собственной семьи”.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и планируется к показу в кинотеатрах Украины.

Напомним, Василий Шкляр известен своими радикально-националистическими и ксенофобскими взглядами и высказываниями. Начинал он как неплохой автор жанровой прозы, детективист, однако позже переключился на восхваление формирований украинских националистов в годы Гражданской и Второй Митровой войн, а также националистического полка Азов, участию которого в войне на Донбассе посвятил отдельный роман “черное солнце”, получивший свое название в связи с неонацистской символикой полка.