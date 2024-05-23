На Украине за кражу миллиардов дают ордена, за украденный подгузник – 3 года тюрьмы

Украинское законодательство беспощадно к простым гражданам и мелким воришкам, и полностью благосклонно к крупным коррупционерам. Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил скандально известный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Украине за украденный подгузник стоимостью 400 гривен – 3 года 6 месяцев тюрьмы, за украденную бутылку виски – 3 года, а за яйца по 17 гривен – стоя аплодисменты, и всё в порядке. А за украденные миллиарды, 85 тысяч долларов пакет под столом – нормально всё, иди обратно в Верховную раду, даже в СИЗО ходить не надо.

За кражи на миллионы, на миллиарды – ордена, за украденный подгузник – 3 года тюрьмы. Мы где живём вообще? Что мы делаем? Кто-нибудь может это объяснить, как мы до такого докатились?» – возмущается Гончаренко.

Он добавил: «Когда сегодня страну разворовывают даже во время войны, мы слышим, как в Министерстве обороны колоссальные злоупотребления и хищения на миллиарды, а мы ищем того, кто украл подгузник. Так кто тогда мы здесь? Мы европейская страна или мы наследники Иосифа Виссарионовича и закона о колосках?».