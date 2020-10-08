08.10.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Политика, Политические репрессии, Украина
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На Украине за отрицание «агрессии» можно будет загреметь на пять лет


На Украине инициируют ввести уголовную ответственность для медиа за отрицание «российской агрессии» и «оккупации» украинских территорий.

На соответствующий документ обратил внимание спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Депутат ВР от «слуг» Олег Дунда внёс в Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, который предусматривает уголовную ответственность за публичное несогласие с «агрессией России против Украины и оккупацией украинских территорий».

Простого запрета украинским медиакомпаниям оказалось «слугам» мало, теперь нужна уголовная ответственность для всех за инакомыслие.

За отрицание «голодомора» уже есть, за призывы к двуязычию, планировалась, теперь за отрицание агрессии. Страна победившей «свободы слова»! Без вариантов!» – написал Мирошник в своем блоге.


За нарушение закона предусмотрен штраф в размере от трёх до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов. При этом в документе также предполагается за те же действия, совершённые лицом, являющимся представителем власти или если они совершены повторно, или с использованием СМИ, наказывать лишением свободы на срок до пяти лет.

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