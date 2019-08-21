На Украине за разбой задержали экс-главу спецназа МВД Грузии времен Саакашвили

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Граждане Грузии, которых на днях задержали в Киевской области за разбойное нападение на предпринимателя, оказались бывшими сотрудниками грузинского Министерства внутренних дел времен правления в этой стране Михаила Саакашвили, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Грузия-Online.

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Напомним, 18 августа 2019 года в Киевской области, по дороге в международный аэропорт “Бориспиль”, правоохранители задержали трех граждан Грузии за ограбление предпринимателя.

Как стало известно, это 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили.

Грузинские СМИ сообщают, что Мириан Гочадзе до 2013 года был начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Тенгиз Занадзе также работал в органах МВД с 2004 по 2013 годы, а Ливан Хуцишвили, который работал в МВД с 2006 года, был начальником одного из управлений в пограничной полиции.

После переезда из Грузии все трое принимали активное участие в боевых операциях на Востоке Украины, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом. Уже летом этого года новый президент Украины Владимир Зеленский дал им украинское гражданство.

По данным информированных источников, нападение на предпринимателя и похищение его автомобиля бывшие полицейские спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

Следствие ведется по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). В МВД Грузии факт задержания подтверждают и сообщают, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования данного дела.