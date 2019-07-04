На Украине за сьемки детского порно задержали молдаванина

04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Гражданина Молдовы задержали по подозрению в развращении малолетних девочек и создании порноматериалов с их участием, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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“Задержан 53-летний гражданин Молдовы, который неоднократно совершал развратные действия в отношении малолетних девочек и привлекал их для создания порноматериалов”, – сообщили в прокуратуре.

Мужчина, как отмечается, проживает в Грибовке Одесской области. “Сдавая жилье в аренду отдыхающим, злоумышленник входил в доверие к их малолетним детям и приглашал к себе “поиграть”. Во время такого общения мужчина заставлял девучек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий”, – добавили в прокуратуре.

Во время обыска в квартире задержанного, как указано, изъяли значительное количество фото и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям УКУ, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.