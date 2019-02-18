18.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Данные социологических опросов, проводящихся на Украине в канун президентских выборов, впервые фальсифицируются на низовом уровне – якобы, подобная технология ранее была успешно опробована и внедрена в России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Социологи не лгут, когда клянутся в честности. Ключевые организации не фальсифицируют социологию. По нашей информации, она фальсифицируется на местном базовом уровне. Договариваются с бригадирами интервьюеров. Говорят, что наш административный ресурс добрался до этих бригадиров на местах. И они дают искаженную информацию своему руководству в головные офисы», – сказал Бортник.

Он назвал происходящее «социологией массового поражения» и российской технологией.

«В дополнение к слоганам российских царей, «Единой России» и Путину у нас еще и российская технология по работе с социологией применяется. Если результат выборов будет отличаться от соцопросов, места нашим компаниям в этом бизнесе может не остаться», – сказал Бортник.