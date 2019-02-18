//exit;
18.02.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Выборы, Социология, Украина
Просмотров:

На Украине задействована социология массового поражения

Данные социологических опросов, проводящихся на Украине в канун президентских выборов, впервые фальсифицируются на низовом уровне – якобы, подобная технология ранее была успешно опробована и внедрена в России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Руслан Бортник,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Социологи не лгут, когда клянутся в честности. Ключевые организации не фальсифицируют социологию. По нашей информации, она фальсифицируется на местном базовом уровне. Договариваются с бригадирами интервьюеров. Говорят, что наш административный ресурс добрался до этих бригадиров на местах. И они дают искаженную информацию своему руководству в головные офисы», – сказал Бортник.

Он назвал происходящее «социологией массового поражения» и российской технологией.

«В дополнение к слоганам российских царей, «Единой России» и Путину у нас еще и российская технология по работе с социологией применяется. Если результат выборов будет отличаться от соцопросов, места нашим компаниям в этом бизнесе может не остаться», – сказал Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть