На Украине задержали очередного «свидетеля» крушения Боинга

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские пограничники в Донбассе задержали «сепаратиста», который в 2014 году якобы охранял место и остатки сбитого русскими самолета рейса «МН-17».

Об этом сообщили в пресс-службе так называемой Операции объединённых сил, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оперативные подразделения Государственной пограничной службы, выполняя задачи в составе Объединенных сил, активно осуществляют поиск и фиксацию данных о противоправной деятельности отдельных лиц и групп с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Так, вчера, в результате реализации оперативной информации, пограничниками был задержан гражданин Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области.

Начиная с конца августа 2014 года, осуществлял охрану места крушения, сбитого российскими войсками самолета рейса «МН-17». Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков. Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снятый на фоне обломков сбитого пассажирского самолета», – написали в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что задержанный «сепаратист» якобы воевал в рядах ополчения. Теперь «боевика» передали в Национальную полицию, и ему грозит тюремный срок от 3 до 8 лет.

Произошедшее у себя в Telegram-канале прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов.

«Штаб «АТО/ООС» радостно трубит, что поймал «свидетеля для Гааги» – бойца ДНР, который с конца августа 2014 года (то есть спустя полтора месяца после трагедии) охранял и собирал обломки самолёта MH17.

Напомню для ООСобенно забывчивых АТОшников, что охрана и сбор обломков осуществлялась по просьбе и в тесной координации с голландскими следователями, которые занимались тогда этим делом. И что он должен свидетельствовать «для Гааги», – возмутился эксперт.

В свою очередь, в Telegram-канале «Сварщики» выразили уверенность, что таким образом Киев пытается отвлечь внимание от крушения украинского Боинга в небе над Ираном, и отвести от себя подозрения в деле «МН 17».

«Непосредственное участие Киева в провокации США с уничтожением второго Боинга по ранее отпаботанной схеме потребовало от украинских военных новых аргументов в свое оправдание для снижения роста подозрений в причастности к уничтожению первого самолёта в небе над Донбассом», – написали в соцсети.