На Украине задержали вора в законе из базы данных Интерпола

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Херсонской области правоохранители задержали криминального авторитета, который находится в международном розыске, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции на Херсонщине.

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“В Новой Каховке сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с бойцами роты полиции особого назначения задержали 54-летнего гражданина, который находится в межгосударственном розыске. Также установлено, что задержанный является “вором в законе”. Сейчас государственной миграционной службой решается вопрос об его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства”, – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин, оперативники уголовного розыска получили информацию, что на территории города Новая Каховка скрывается мужчина, который объявлен в межгосударственный розыск. Вчера вечером полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим, в 1997 году в г. Москва получил статус “вора в законе”. В настоящее время он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года.

Сейчас устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонской области. Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещения в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.

Ранее сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции задержали “вора в законе” по прозвищу “Батыр Бухарский” и при содействии Государственной пограничной службы Украины экстрадировали его в Испанию.